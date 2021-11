Ajalehed seisavad silmitsi paberidefitsiidi ja hinnatõusuga

Tellijale

Turul on tekkinud paberi puudujääk, sest paberitehased on vähendanud tootmist, kuna ajalehepaberi tarbimine on kaua langenud.

«Häda on selles, et need tootmisüksused, mis ajalehepaberit toodavad, on nii võimsad, et ühe tehase või ühe masina kinnipanek tähendab sadu tuhandeid tonne paberit aastas,» ütles trükikoja Kroonpress juht Andres Kull. «Masin kas töötab täisvõimsusel või ei tööta üldse, osaliselt seda vähendada ei saa.»