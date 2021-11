Türgi liiri kukkumine tabas Eesti loomakasvatajaid

«Türgi oli meie jaoks väga oluline ekspordipartner, kuid raha väärtuse languse tõttu pole türklastel võimalik meilt enam veiseid osta. Kui parimatel aastatel viidi Eestist hooajal Türki kuni 6000 lihaveist, siis sellel aastal on see sisuliselt null. Ka piimaveiste eksport on pea olematu. Kõige suurem probleem on aga nuumpullidega. Pullide müük toimub nüüd, sügisel ja nendele on Türgi asemele alternatiivturgu väga raske leida.»