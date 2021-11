Puuetega naisettevõtjate lood: kui uks sulgub, siis aken avaneb

«Olen eluaegne puudega naine. Väga raskele liikumispuudele lisandus hiljem nägemispuue,» kirjeldas aastakümneid saatusekaaslaste eest seisnud Abner. «Alguses oli väga raske – rahapuudus pitsitas, aruanded tekitasid segadust -, aga aegapidi harjusin. Nüüd olen tegutsenud juba nii kaua, et mõtlen sellele, kuidas ettevõtmised tütrele üle anda.»

Eesti Puuetega Naiste Ühenduse Liidu asutaja Mare Abner on juba aastakümneid saatusekaaslaste õiguste eest seisnud ja ka neid koolitada aidanud. FOTO: Kalev Lilleorg.

13 aastat sügavat nägemispuuet põdenud Eller tunnistas siiralt: «Massaaž oli töötukassa kaudu mu ainuke võimalus. Varem tegutsesin panganduses ega uskunud algul kuidagi, et hakkan pimemassööriks. Eksisin. Nüüd olen ütlemata tänulik, et sain ühendada nii toreda töö ja võimaluse. Naudin klientidega suhtlemist ja tean, et nii ei saa tööstressi tekkidagi.»

«Töö ise on ju niivõrd pingeid maandav! Kui armastad seda, mida teed, siis oledki õnnelik,» tutvustas Freienthal ütlemata lihtsat, aga sageli ununevat tõde.

Puudus hädavajalikest tugimehhanismidest

Naiste arvamused lähevad lahku, kas peaks tarvitama sõna «puue», «erivajadusega» või «lisavajadusega» (Abner: «Kõige tähtsam, et veneaegne invaliid on kadunud.»), ent ühes on nad samal meelel: eneseteostusel ei tohiks takistuseks saada, kas see toimub MTÜ, OÜ, AS-i või FIE kaudu.

«Naistele on ettevõtluse sotsiaalne pool ja teiste abistamine loomuomane. Mina ammutan sealt küll omajagu väljakutseid. Teenuseid osutades võid ju saada ka tulu, mille paned uuesti tööle ja teed jälle midagi head,» selgitas Bode.

Üksmeelselt tõdeti, et nii mõnelegi alustavale ettevõtjale näitaks mentorlusprogrammid õige teeotsa kätte. «Riigi tugimehhanismid on hädavajalikud, et head ideed maha ei kukuks. Samuti sünniks suur kasu eneseusku, -kindlust ja -leidmist arendavatest koolitustest. 55-aastased ja vanemad on tööturul väga tõrjutud – siin aitaks ettevõtlusprogrammid,» loetles Põldemaa.

Samuti juhtisid naised tähelepanu suurtele valukohtadele nagu erinevad ligipääsud (eelkõige olulistesse asutustesse) ja info kättesaadavus.

Vabal ajal ammutab Eller energiat reisimisest – mida tihemini ja kaugemale, seda parem. Bode teatas aga päris ootamatult: «Mängin vaegkuuljate rokkbändis «Siin me oleme» akordionit ja kitarri. See on ehedaim tõestus, et termini «ei kuule» võib ära unustada!»

Konverents «Hoogu naiste ettevõtlusele», mille korraldas Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus koostöös Eesti Ettevõtluskõrgkooliga Mainor ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, on järelvaadatav siin.