Riigikogu kiitis heaks Huawei võrguseadmete keelustamise

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et võrreldes 2002. aastaga, mil liberaliseeriti telekommunikatsiooni turg ja võeti vastu uus õigusraamistik, on elektroonilise side turg kiiresti edasi arenenud ja sidesektor on muutunud majanduselu tähtsamaks osaks. Sellega koos on muutunud ka sideteenuse tarbijate käitumisharjumused, üha enam kasutatakse telefoni- ja mobiiltelefoniteenuse asemel andmesidel põhinevadi uusi teenuseid ehk niinimetatud OTT-teenuseid. OTT-teenused on näiteks Skype, WhatsApp ja Viber.