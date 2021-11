Bolt paneb autodesse kaamerad

Bolt Drive'i suunajuht Lukas Yla rääkis Tarbijaportaalile, et tehnoloogiaettevõttena püüavad nad pidevalt leida viise, kuidas liiklust turvalisemaks muuta. Kui autosse istuda, siis esimese hooga auto sees midagi väga kahtlast silma ei hakka, uurides leiab aga peegli tagant kaamera üles küll.

Bolt Drive'i suunajuht Lukas Yla. FOTO: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Pardakaamerate paigaldamine on viis, kuidas juhtide käitumist parandada. Suurbritannias on levinud arvamus, et pardakaamera olemasolu korral sõidavad juhid turvalisemalt. Bolt otsustas mõnede autode puhul järgi uurida, kas ja kuidas taoline muutus autojuhte mõjutab.

Autojuhid või reisijad Yla kinnitusel oma privaatsuse pärast muretsema ei pea, sest kaamera salvestab ainult auto ees toimuvat ning hommikune kammimata peaga autosõit kuhugi linti ei lähe.

Nendes autodes, kuhu kaamera on paigaldatud, salvestab see kogu aeg. Ka siis, kui auto on pargitud. Kui autoga miskit ohtlikku ei juhtu, siis iga 24 tunni tagant salvestus kustutatakse. Igas autos on aga andurid, mis teavad, kui kiiresti auto sõidab, kui palju on parajasti kütust, kus sõiduk asub ning kui äkiliselt pidurdati. «Need andmed võimaldavad meil pärast klientidele paremat teenust pakkuda,» rääkis Yla.

Kui auto väga järsku pidurdab, kedagi kriibib või millegagi kokku põrkab, siis saadetakse ettevõttele sellest sündmusest lühike lõik.

Salvestis, mis üles laetakse, on päris lühike - 10 sekundit enne õnnetust ja 10 sekundid pärast seda.

Kui juht pidurdas äkki näiteks tee peale jooksnud karu tõttu ja libises kraavi, on pardakaamera olemasolu korral lihtne näidata, mis juhtus. «Kui oled teise autoga kokku põrganud ja pahaaimamatult ennast süüdi tunnistanud, siis saame näidata, et meie juhti ei põhjustanud õnnetust,» märkis Yla.

Loomulikult, kui juht ise omast hooletusest õnnetuse põhjustab, on ka süü eitamine pardakaamera olemasolu korral tublisti keerulisem. Suurem osa juhte, kes ka Blot Drive autosid kasutavad, on igatu tublid ja vastutustundlikud. Vaid väike murdosa neist on seotud suuremate või väiksemate õnnetustega. «Võtame 30 autot ja katsetame mõned kuud, kui sellel on positiivne mõju ja kliendid seda ei karda, siis lisame kaameraid juurde,» selgitas Yla. Kõikidel autodel, kus pardakaamera hetkel töötab, on selle kohta ka teavitused küljes.

Enne, kui kaamerad autodesse pandi, küsiti ka klientide arvamust. Tuleb välja, et 80 protsenti vastanuist leidsid, et pardakaamera võiks sõidu turvalisemaks muuta. Pooled vastanutest olid veendunud, et see on kokkuvõttes positiivne muutus ning kolmandik oli mures oma privaatsuse pärast. Vastajad, kes pardakaamerate turvalisusesse ei uskunud, olid veendunud, et õnnetusi põhjustavad ikka inimesed, mitte autod ning lisaseadmed seda ei muuda.

«Küsisime klientidelt, kas nad võtaksid pigem kalli ja ilma kaamerata või odava ja kaameraga auto. Enamik valis odava kaameraga auto. Ka need kliendid, kes ei soovinud autodesse kaameraid, vastasid pooltel kordadel, et eelistaksid odavamaid kaameratega autosid,» selgitas Yla klientide eelistusi.

Bolt Drive autodele on pandud kaamerad. FOTO: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Yla märkis, et tal endal pole jälgimise vastu midagi. Bolt on kaamerate paigaldamise kallal vaeva näinud päris mitu kuud ning selle aja on ta ise kõiksugu kaameraid katsetanud ja just taoliste autodega ringi sõitnud. Auto on kallis ja kaamera ka ning hooletute juhtide kätte ei tahaks neid anda.

Juba praegu hoiab ettevõte juhtide käitumisel hoolega silma peal. Kui keegi on kiirust ületanud, siis saab ta pärast sõidu lõppu selle kohta telefonile teate. «Proovime klientidega suhelda ja liiklusturvalisust tõsta,» tõdes Yla. Ka trahvi kiiruse ületamise eest peab majsma juht, sest ettevõte ju teab, kes mis autoga sõitis.