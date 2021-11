Väikese riigi kohta on Eestis idufirmasid palju – enam kui 1200. Lisaks arvukusele on nad ka edukad. IT-valdkonnas ei ole selline edu aga juhuslik: meil saab äri kiiresti ning lihtsalt alustada, spetsialistid on kõrgel tasemel ning tingimused teistest riikidest ümberasumiseks on head.