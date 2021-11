Venemaa ähvardab USA tehnoloogiahiide tegevuspiirangutega

Ettevõtete nimekirjas on nii Google, Facebook, Twitter, TikToki kui sõnumsiderakendus Telegram. Nimekirja kuulub ka Apple, mille Venemaa on võtnud eriliselt sihikule, kuna suurfirma väidetavalt kuritarvitab oma turupositsiooni mobiilirakenduste turul.

Esmaspäeva hilisõhtul saatis riiklilk sideregulaator Roskomnadzor välja üksikasjaliku nõudekirja selle kohta, mida ettevõtted täpselt tegema peavad. See sätestab, et 500 000 igapäevase kasutajaga välismaised sotsiaalmeediagigandid on 1. juulist jõusutnud seadusemuudatuse järel kohustatud avama Venemaal enda kohalikud kontorid.