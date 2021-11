Galerii: mida õppusel Okas süüa anti?

«Võib öelda, et eilne õhtusöök oli kõige parem, mis me selle õppuse jooksul välikatlast saanud oleme. Välikatla meeskonnas on meil ka reservväelased, kellest osad on restoranides töötavad kokad. Poisid on väga tublid ja motivatsioon on kõrge,» märkis 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni staabiülem major Hannes Liim.