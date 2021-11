Kalamarja hind kerkis Venemaal aegade kõrgeimale tasemele

Venemaa riiklik statistikaagentuur Rosstat teatas nädala alguses, et punase kalamarja kilo turuhind on ületanud 5000 rubla piiri (59,79 eurot), mis on kõrgeim tase alates hinna jälgimise algusest 2000. aastal.

Kalamarja hind on tänavu kerkinud vaatamata sellele, et lõhepüük on hoogustunud, eriti just Kamtšatka poolsaarel. Uudisteagentuuri TASS viidatud föderaalse kalandusagentuuri andmetel on lõhepüük alates jaanuarist kasvanud mullusega võrreldes 30 protsenti.