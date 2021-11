Omniva on hädas ruumipuudusega: inimesed, tulge enda pakkidele järele!

«Suured pakimahud on juba kohal ja enne jõule tuleb veel must reede ja küberesmaspäev. Omniva täidab juba praegu populaarseid pakiautomaate mitmeid kordi päevas ja seda kõikidel nädalapäevadel, et jõuaksime rohkem pakke klientideni viia,» ütles Omniva Eesti juht Kristi Unt pressiteates.