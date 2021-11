Uuring: rohkem kui pooled Balti riikide ettevõtted ei leia piisavalt uusi töötajaid

Töötajad on iga äri alustalaks, mistõttu on turul tajutav talendipuudus ettevõtete jaoks suur probleem. See tendents on tugevnenud tõenäoliselt kaugtöö tõttu. Esiteks paistab, et kodus töötamine on kõrvaldanud geograafilised piirid – töötajad on mõistnud, et teises linnas või riigis asuvas ettevõttes töötamiseks ei pea enam kolima,» selgitas Luminori äripanganduse juht Marjan Savtšenko.