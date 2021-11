Puidutöösturid: Möldri viimane otsus võtab riigilt sadu miljoneid

Metsa- ja puidutööstuse sektor leiab, et olukorras, kus riigieelarve vajab puudujäägi lappimist ja ühiskonna poole pöördutakse sõnumitega vajadusest alustada maksudebatti, loobutakse kergekäeliselt olulisest sissetulekust ilma sisulise mõjude analüüsita ja ettevõtete teavitamiseta.

Kabinetivaikuses sündinud otsus

Tema sõnul on viimase aasta jooksul riik korduvalt ettevõtlussektorit kaasamata teinud üleöö suure negatiivse mõjuga otsuseid. «Järjekordne järsk ärikeskkonna muutus mõjutab otseselt riigi maksulaekumisi ja töökohti maapiirkondades, aga ka ettevõtete soovi Eestisse investeerida,» leiab Välja.

«Eelarve puudujäägi tingimustes peaks kabinetivaikuses ettevõtluskeskkonna kahjustamise asemel tegema koostööd selle nimel, et ühiskonna jõukus ja riigi tulud kasvaksid, milleks on rohepöörde raames Eestil head eeldused,» toonitas ta.

Oluline ka võitluses kliimamuutustega

Puit seob kasvades atmosfäärist CO2 ning sellel on suur potentsiaal kliimamuutustega võitlemisel ja ühiskonna tarbimisjälje vähendamisel. Ligi 6000 teadusartiklil baseeruv ÜRO IPCC kliimaraport toob välja, et boreaalses metsavööndis, kus ka Eesti asub, on metsade majandamisel ja puidust toodetel oluline roll kliimamuutustega võitlemisel.