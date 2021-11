Ligi kolm aastat kestnud ja kaks korda nurjumisega lõppenud Tallinna trammihange on jõudnud uude järku. Enam ei pea Tallinna Linnatranspordi AS läbirääkimisi pidama vaid ühe tootjaga, nüüd on huvilisi kolm. See on ühtlasi eeldus, mis võimaldab küsida tootjatelt paremaid tingimusi, sealhulgas soodsamat hinda.