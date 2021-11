Parimaks materjaliks võib osutuda puhas informatsioon

Oleme harjunud, et plasti valmistamiseks ja ümbertöötlemiseks tuleb kulutada märkimisväärset energiat: seda tuleb sulatada või muundada keemiliselt komponentideks, millest uuesti sünteesitakse polümeerid, millest valmistatakse plasti. Protsess pole üksnes energiamahukas, vaid ka väga keerukas: igal ümbertöötlemisetapil läheb materjali kaotsi ja muutvad allesjäänu omadused. Ringmajandus toimib alati kadudega ja paraku üsna suurtega.

Elusloodus on meile parim eeskuju materjali taaskasutusel. Elusaines on ühtekokku 68 valkude, rasvade, suhkrute ja pärilikkusaine koostisosa, mida reeglina kunagi lihtaineteks või lihtsamateks liitaineteks ei lagundata. Sel põhjusel on kõigist aminohapetest näiteks 20 sellist, mis üldjuhul jäävadki seedimisel ja ainevahetuses täielikult lagundamata ning neid kasutatakse ehituskividena uute valkude valmistamiseks rakkudes.