USA võtab strateegilistest naftavarudest 50 miljonit barrelit

Valge Maja teatel astuti see samm «paralleelselt koos teiste suurte energiat tarbivate riikidega, sealhulgas Hiina, India, Jaapani, Korea Vabariigi ja Ühendkuningriigiga».

USA administratsiooni kõrge ametnik ütles ajakirjanikele, et «tegemist on esimese korraga, kui oleme teinud midagi sellist paralleelselt teistega».

Ajal, mil maailm on väljumas koroonapandeemiast ja sellega kaasnenud lukustusmeetmetest, ei ole naftatootmine suutnud rahuldada kasvavat nõudlust ning see on surunud hindu ülespoole.