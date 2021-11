Omanike keskliit: toetame ranna ehituskeeluvööndi vähendamist

Liidu teatel väärib 25 aastat tagasi kehtestatud omandikitsendus ülevaatamist, kuna piirab omanikel oluliselt omandiõiguse teostamist. Kuna omand on põhiseadusega kaitstud põhiõigus, siis peab olema selle piiramine põhjendatud ja proportsionaalne, hindas keskliit.

«Rannale lähemale ehitamine ei ohusta loodust, kuna ehitustehnoloogiad on oluliselt arenenud, samuti ei takista väiksem kaitsevöönd rannas liikumist, kasvanud on ka omavalitsuste võimekus planeerimisel ja ehitusjärelvalve teostamisel. Arutelu koht oleks kaitsevööndi ulatuse suurus ning kohaliku omavalitsuse õigused seda muuta. Sõites Põhjamaade rannavetes näeme, kuidas omanikele ei ole tehtud takistusi rajada mere äärde või kaljusaarele saun, paadikuur või väike suvemaja,» teatab organisatsioon pressiteate vahendusel.

Omanike Keskliidu esimehe Priidu Pärna sõnul on tervitatav, et parlamendi fraktsioonide üleselt on arusaadud murettekitavast tendentsist õigusloomes, kus kaitseme lilli, linde või maju, aga kes kaitseks inimest riigi ülemäärase sekkumise eest.