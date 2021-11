Harjumaal saab rehvivahetusse löögile alles nädala pärast

Harjumaal sadas maha lumi ning nagu üks mees, on ka kõige laisemad autojuhid otsustanud oma sõiduriistale talverehvid alla panna. Nii on ka rehvivahetustes järjekorrad veninud nädala pikkuseks. Mujal Eestis on rehvivahetuse aegu lobedamalt saada.

Vianori rehvivahetustes Harjumaal peab ootama järgmise nädalani, et töö tehtud saaks. Sama lugu on ka Viru Autos Keila lähedal. Paide on samuti lumine ning Järva rehvis on sarnaselt Harjumaa rehvivahetuspaikadele aegu alles järgmise nädala teisipäevaks.

Tartus, kus lund veel ei ole, saaks löögile juba kolmapäeval. Rehvid Pluss teenindustes Pärnus on aegu kolmapäevaks ja neljapäevaks.

Jõhvis on samuti vabu rehvivahetusaegu ohtralt. Võibolla on Jõhvi inimesed teistest ettenägelikumad ning on rehvid aegsasti ära vahetanud? Ilmakaamera järgi otsustades on ka seal törts lund maha sadanud. See muidugi ei tähenda, et suverehvide vilinal peaks Jõhvi sõitma ning ilmselt on mõistlikum oma järge kodus oodata.