Kütuste ja metallide odavnemine niipea poelettidele ei kandu

Kuigi ülemaailmne kiire hinnatõus jätkub ja paljude kaupade hinnad liiguvad üles, on viimasel kuul näha ka märkimisväärseid hinnalangusi. Näiteks on odavnenud rauamaak, kivisüsi, teras ja alumiinium, samuti mitmesugused kütused. Analüütikute sõnul ei hakka me siiski veel jõudma viimase 13 aasta kiireima inflatsiooni murdepunkti, sest hinnalangus puudutab alles liiga väheseid kaupu ja tuleb arvestada seda, et mitmed toidutoormed, nagu nisu, riis ja mais, kallinevad endiselt.