Lumelabidate edetabel. Kust saab kõige soodsama labida?

5. koht

Hansaposti soodsaim lumelabidas maksab 8.49. See pole üldse paha hind, eriti kui silmas pidada, et kõige kallim lumesahk samas kaupluses maksab 112 eurot. Minimaalne ostusumma e-poes on aga 13 eurot, nii et odav labidas üksi veel kaubaks ei lähe.

Lumelabidas Patrol FOTO: Hansapost

Labida mõõdud: 39 x 29 cm

Pikkus: 115 cm

Materjal: plastik

Puidust käepide

Kaal: 0,69 kg

4. koht

Espakis maksab soodsaim lumelabidas 7.90. E-poest lumelabidat ostes tuleb aga silmas pidada, et nii odavat tellimust teha ei saa ning ostukorvi tuleb lisaks labidale veel miskit panna. Suuruse poolest on labidas asjalik, see on mõõtmetega 410 x 305 x 1500 mm.

LUMELABIDAS ERGONOMIC 1 ALU FOTO: Espak

3. koht

K-Rauta e-poes on kõige soodsam lumelabidas hinnaga 6.99. Ükski kuller ei ole nõus seda ära tooma, kuid selle võib kätte saada kaupluse väljastuspunktist. Toode on laos olemas K-rauta Rakvere ja Valga poes.

Lumelabidas Patrol Yeti Basi, 345 mm, FOTO: K-Rauta

Pikkus: 750 mm

Tööosa pikkus: 310 mm

Tööosa laius: 345 mm

Kaal: 0,8 kg

2. koht

Depo e-poes maksab soodsaim lumelabidas 4.11. Kui ost poes jääb aga alla 30 euro, siis lisandub ostusummale komplekteerimistasu 3 eurot.

Lumelabidas 395 mm puitvarrega FOTO: DEPO

Kaal 1,05 kg

Varre pikkus 906 mm

Labidaotsa pikkus 309 mm

Labidaotsa laius 395 mm

Kogupikkus 1215 mm

LUMELABIDAS POLAR ECO FOTO: Bauhof

1. koht

Ilmselt saab Eesti kõige soodsama lumelabida Bauhofi e-poest. Kui osta veebist, maksab Polar eco 2.99. Kui kaupa teha poes kohapeal, on hind 4.49

Plastikust lumelabidas puidust varrega.

Mõõtmed on 8 x 40 x 122 cm.