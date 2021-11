Venemaa vangide palgad tõusid järsult

Kalašnikov lausus, et tööle rakendatud vangide osa kerkis eelmisel aastal 10 protsenti, 57 protsendini, vahendab lenta.ru.

Selle aasta esimese poolaasta kokkuvõttes kasvas see 63,4 protsendini. Vangide teenistus kasvas 11 protsenti.

Kalašnikov ei täpsustanud, millisest kasvust jutt käib, on see poolaasta kasv või kasv aastases arvestuses ning kas tegemist on nominaalse või reaalse sissetulekuga.