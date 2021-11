Toiduliit: jäätmetasud rikuvad valitsuse maksurahu lubadust

«Valitsuse koalitsioonilepingus aastateks 2021–2023 on kokku lepitud, et tulenevalt koroonaviiruse pandeemiast tekkinud ebakindlusest ja heitlikust olukorrast globaalses majanduses, tagab valitsus stabiilse maksukeskkonna ega vii sisse uusi makse. Käesolev eelnõu on koalitsioonilepinguga otseses vastuolus, millega valitsus on võtnud kohustuse tagada maksurahu,» kirjutas liidu juhataja Sirje Potisepp keskkonnaminister Erki Savisaarele saadetud kirjas.