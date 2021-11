Riigikogu komisjonid saavad ülevaate Euroopa Kontrollikoja aruandest

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Siim Kallas ütles, et möödunud aastal avaldas ühenduse rahandusele kahtlemata olulist mõju reageerimine COVID-19 pandeemiale. «Juba on teada, et see mõju jätkub ka tulevastel aastatel. Liikmesriigid on kokku leppinud COVID-19 taasterahastu loomises, mida rahastatakse liidu võlakirjade emiteerimise teel,» sõnas Kallas.