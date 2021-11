EL ootab brittidelt suurt sammu Brexiti-järgsest ummikust väljumiseks

Šefčovič kohtub järgmisel nädalal Londonis taas Briti Brexiti-ministri David Frostiga. Sel reedel kõnelused katkesid, ehkki Suurbritannia leidis, et edasiminek on võimalik.

Britid on aga vihjanud, et võivad siiski käivitada nn Põhja-Iiri protokolli peatamise klausli, mis vallandaks mõlemale poolele kahjuliku kaubandussõja ja halvendaks veelgi Brexiti-järgseid suhteid.

Euroopa Liit on pakkunud, et võib leevendada ülejäänud Suurbritanniast Põhja-Iirimaale saabuvate kaupade tollikontrolli. London ei ole seni sellega leppinud, vaid nõuab pakti ulatuslikumat muutmist.

«Ma loodan, et ÜK astub samuti suure sammu meie poole, sest me tegime tõepoolset kaugeleulatuvad ettepanekud ja panime need lauale,» ütles Šefčovič BBC-le. «Ma olen kindel, et kui lord Frost ja ÜK oma pingutusi kahekordistaksid ja meile poolel teel vastu tuleksid, suudaksime lahendada olemasolevad probleemid Põhja-Iiri rahvast rahuldaval moel.»