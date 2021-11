Kindlustus: soetatud kinnisvara tuleks kindlasti kindlustada

Kaamos Kinnisvara arenduste müügidirektori Kristo Koka sõnul pole paljusid kodu ja varaga seonduvaid riske kuigi keeruline maandada. Kui võimalikele ehitusvigadele kehtib ehitaja või arendaja garantii, siis teiste ootamatute õnnetuste puhul peaks sõlmima kodukindlustuse.

Koka sõnul tagab arendajapoolne garantii, et korteri või eramu ehitamisel on kasutatud kvaliteetseid materjale. «Ostuhetkel võib olla vähem kvaliteetseid ehitusmaterjale ja seadmeid, näiteks sanitaartehnikat, aknaid ja uksi, lüliteid ja keraamilisi plaate keeruline eristada, kuid üldiselt tulevad probleemid ehituskvaliteedis ja materjalide kasutuses välja juba nende mõningase kasutamise järel,» märkis Kokk.

Koka sõnul tuleb kinnisvara ostu korral uurida ja müüjalt üle küsida, milline on garantiitähtaeg välis- ja siseviimistlusel ning milline korteris olevatel seadmetel.

«Seadus annab ostjale turvatunde kaheaastase garantii näol, mis kohustab ehitusettevõtjat kokkulepitud aja jooksul kõrvaldama oma kulul ehitusvead,» toonitas Kokk.

Ehitus- ja viimistluskvaliteedis veendumiseks soovitas Kokk kodu puhul jälgida, et selle põrandaliistud oleksid korralikult kinnitatud. Kütteperioodil võivad kehvasti kinnitatud liistud kuivades lahti lüüa. Kontrollida tasub nii seda, et põranda ja seinaplaadid oleksid terved ning nende vuugivahed korralikult vuugitud, kui ka seda, et kõik pistikupesad ja lülitid töötavad nii nagu peab.

«Vannitoas tasub kontrollida, et valamut ja vanni ümbritsev silikoon oleks korralikult paigaldatud ning proovida järele, kas kõik uksed ja aknad avanevad ja sulguvad probleemideta ning akna tihendid on paigaldatud korralikult. Kõigi tehnoseadmete puhul on väga oluline teostada regulaarset hooldust ja kõrvaldades kõik puudused, see on väga oluline garantiiprobleemide vältimiseks,» soovitas ta.

Müügidirektori sõnul on ka kindlasti oluline, et uus omanik vormistaks uuele kodule kohe kindlustuse, sõltumata sellest, kas kodu on ostetud omavahendite või pangalaenuga. Alati võib ette tulla olukordi, kui juba kolimise või mööblipaigalduse käigus saab midagi ootamatult kahjustada ja sellisel juhul on kindlustusest abi.

Ergo kindlustuse kahjukäsitleja Tuuli Kalberg ütles, et uute majade korterites tuleb vahel ette kahjustusi, mis kuuluvad hüvitamisele hoonele antud ehitusgarantii raames. Näiteks praod seintes, parketis, lae või seina värvitooni muutused, aga ka sadevee sisseimbumine või veeavarii.

«Põhjuseks võib olla täitsa tavaline uue maja protsess – vajumine ja kuivamine, aga ka vead ehitusel, mis tegijal vahel ikka juhtuvad,» märkis Kalberg. Samas lisas ta, et garantii kahjujuhtumeid ei ole väga sageli ning enim õnnetusi on tingitud muudest põhjustest.

Kalbergi sõnul on üks levinumaid näiteid ootamatust õnnetusest veeavarii, mis võib tabada nii uuemat kui ka vanemat kortermaja. Torud purunevad, pesumasinad lekivad, kraanid ununevad lahti. «Kortermajas põhjustab ühes korteris toimunud leke sageli kahjustusi ka alumiste ja isegi külgmiste naabrite kodudele,» sõnas kahjukäsitleja.