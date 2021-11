Kinnisvarabüroo: hinnaralli võib viia broneeringute tühistamiseni

Saksing lisas, et tavaline broneerimisleping tagab, et teatud aja jooksul arendaja ei müü kodu kellelegi teisele, kuid ei kohusta arendajat seda kindlatel tingimustel just broneerijale müüma.

Broneeritud kodust ilmajääjale on broneerimistasu tagastus tavaliselt väike lohutus, sest Saksingu sõnul ei kata see enam samaväärse kodu ostmise kulusid. «Lisaks on inimene sageli sõlminud kokkuleppeid eelmise kodu osas ja seadnud enda elu arvestusega, et saab kindlal kuupäeval uude koju kolida,» lausus ta.