Kas teadsid? Kümme fakti Jeepi ajaloost

Kuna konkursi võitja American Bantam ei suutnud oma rahalise olukorra ja piiratud võimsuse tõttu toota armeele vajalikul hulgal autosid, sõlmis USA väejuhatus Bantami arendatud auto jaoks lepingud Willys-Overlandi ja Fordiga. Need moderniseerisid igat Bantami prototüüpi, kuid sõjaväe tellimusel toodeti üks ühtne variant, seda erinevate nimedega nagu Willys MB ja Ford GPW. Niimoodi vähendati vajaminevate varuosade hulka. Teise maailmasõja ajal tootis Willys 363 000 ja Ford 280 000 sõjaväeautot. Räägiti, et ühe Willyse ja ühe Fordi auto lahtivõtmine ning teineteise osade kasutamine lubas uuesti kokku panna kaks sõitvat autot.

Teine legend räägib meile, et Fordi variante sai Willysest eraldada poldipeadele ja teistele väikestele detailidele vermitud F-tähe tõttu. Legend räägib, et Henry Ford ise käskis niimoodi märgistada Fordis toodetud osad, et saaks eristada Fordi autosid Willysest ja niimoodi mitte hüvitada sõjaväe garantiinõudeid, juhul kui auto oli Willyse valmistatud.

Seitsme vertikaalse õhuvõtuavaga radiaatorivõre on iga Jeepi iseloomulik tunnus, nagu ka stiliseeritud kaubamärk ise. Kuid see pole alati nii olnud. Willys kasutas sõjaaegsete autode jaoks algselt keevitatud radiaatorivõresid ja Ford paigaldas üheksa vertikaalse õhuvõtuavaga stantsitud võre, et detaili valmistamine oleks odavam ja tehnoloogiliselt lihtsam. Sõja lõpul vähendas Willys avauste arvu seitsmeni ja patenteeris need võred oma kaubamärgiks.