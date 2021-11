7 nõuannet, kuidas mustal reedel targalt osta

Jõulueelne allahindluskampaania on üha populaarsem ka Eestis. Viimastel aastatel alustavad e-poed Musta Reede eelseta allahindluskampaaniatega juba nädal varem, kus tehakse välkallahindluseid ꟷ seda teed on läinud ka populaarne veebikaubamaja AboutYou. Üha enam noori armastab osta mugavalt kodust lahkumata just veebipoodides ning allahindluskampaania ajal panustada pööraselt hulludele diilidele. Paljudel on kaup juba varem välja valitud ja ostukorvi valmis pandud, et 26. novembril ühe klikiga ost vormistada.

Enne ostu sooritamist, eriti kui tellid mõnest netikauplusest esimest korda, ole valvas, vaata ette ja veendu selle õigsuses. Sotsiaalmeedia kanalites, näiteks Instagramis või Facebookis scrollides ilmub mitmeid suurepäraste pakkumistega sponsoreeritud postitusi või reklaame, millest ei ole võimalik mööda vaadata. See võib olla aga üks koht, kus ebaausad kaupmehed tegutsevad.

1. Veendu veebipoe turvalisuses

Enne ostukorvi kinnitamist tuleb selgeks teha, kas tegemist on turvalise ostukeskkonnaga. Turvaliseks saab pidada veebipoode, mis kasutavad kliendi topelt tuvastamise lahendusi nagu Verified by VISA ja MasterCard SecureCode või kannavad «Turvalise ostukoha» märki. Internetipoe usaldusväärsust saab ka kontrollida E-Kaubanduse Liidu kodulehelt. Lisaks eelista veebipoode, kelle veebiaadressi alguses sisaldub s-täht (https).

2. Kontrolli enne ostu sooritamist kaupmehe tausta

Ära sisesta oma pangakaardi andmeid tundmatule lehele kaupmehe tausta kontrollimata. Enne ostu on mõistlik uurida kaupmehe tausta internetist. Nii võib erinevatest foorumitest ja artiklitest leida infot selle kohta, kas müüja on usaldusväärne või esineb kaupmehega korduma kippuvaid probleeme.

3. Tee selgeks, kas kaupmees on era- või juriidiline isik

Enne ostu tee selgeks, kas veebipood kuulub era- või juriidilisele isikule. Selleks vaata, kelle pangakontole tuleb toote või teenuse eest raha kanda (eraisiku või firma arvele) ning kontrolli, kas ettevõte on registreeritud äriregistris. Kui müüjaks on eraisik, ei kehti tootele või teenusele seadusest tulenev kaitse ega laiene tarbijate õigused (pretensiooni esitamise õigus, 14-päevane taganemisõigus. jne). Lisaks ei saa eraisikult ostes probleemide korral tarbijakaitseameti poole pöörduda.

4. Ka virtuaalsel poel peavad olema kontaktid

Iga veebipoe kodulehel peavad olema märgitud kaupmehe kontaktandmed (ettevõtte nimi, registrikood, e-maili aadress, kontakttelefon), kuhu saab lisainfo saamiseks ja pretensioonide esitamiseks pöörduda.

5. Veendu, kuidas saab kaupa tagastada

Tutvu tähelepanelikult kauba tellimistingimustega, seejuures pööra eriti suurt tähelepanu sellele, kuidas ja millal peab kauba eest maksma ja millised võivad olla lisakulud (posti- või teenustasud). Veebipoe kodulehel peab olema selgesõnaliselt välja toodud ostuprotsessi kirjeldus: millised on ostja ja müüja kohustused ja vastutus, müügi- ja maksetingimused, tarneaeg, kohaletoimetamise võimalused. Kindlasti peavad olema välja toodud ka toote tagastamise tingimused.

6. Maksa kaardiga

Veebipoes ostude eest tasumiseks on mitmeid erinevaid võimalusi (pangalingi kaudu, arve alusel, pangakaardiga). Ebaausa kaupleja otsa komistades on kaardiga tasudes suurem võimalus ette makstud summa panga abiga tagasi saada, sest tehingu detailidele on ligipääs kergem. Sellisel juhul tuleb tasutud summa tagasi saamiseks pöörduda pangakaardi väljastanud panga poole. Riskide minimeerimiseks tasub ka päevased kaardimaksete limiidid hoida sellises suuruses, et igapäevaostud saaks sooritatud, kuid võimaliku kaardi väärkasutuse korral oleks kahju väiksem.

7. Ära kasuta võõrast tahvelarvutit või telefoni

Kaardiandmeid sisestades on mõistlik kasutada usaldusväärset tahvelarvutit või telefoni ja vältida ühiskasutuses olevaid seadmeid. Kindlasti ei tohiks kaardinumbrit edastada võõrast arvutist, kus võib peituda informatsiooni salvestavaid programme. Ent ka oma kodus olevate nutiseadmete turvalisuse eest tuleb regulaarselt hoolt kanda, et pahalased sealt kaudu andmetele ligi ei pääseks.

Kui kaardiväljavõttelt hakkavad silma tundmatud tehingud või on oht, et sellised tehingud võivad peagi aset leida, tuleks kaardi sulgemiseks kiiremas korras ühendust võtta pangaga.