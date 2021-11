Brasiilia Amazonase vihmametsade hävitamine saavutas 15 aasta kõrgeima taseme

Brasiilia on lubanud tulevikus vihmametsi paremini kaitsta. Kuid Brasiilia Amazonase metsade hävitamine on suurenenud 22 protsendi võrra, selgub Riikliku Kosmoseuuringute Instituudi (INPE) teatest, vahendab CNBC.

Satelliidiandmed näitavad, et ajavahemikul 2020. aasta augustist kuni 2021. aasta juulini on piirkonnas raiutud 13 235 ruutkilomeetril. Mõjutatud ala on seega rohkem kui kolm korda suurem kui Harjumaa maakond.

Brasiilia, kus suurtel aladel on viimastel kuudel esinenud veepuudust ja põuda, mängib kliimamuutuste leevendamisel võtmerolli. Lõuna-Ameerika riigi osakaal Amazonase piirkonnas, mida peetakse oluliseks kasvuhoonegaaside sidujaks, on pindalalt võrdne Lääne-Euroopaga. Parempoolne president Jair Bolsonaro näeb Amazonase piirkonnas samas eelkõige kasutamata majanduspotentsiaali.

Brasiilia valitsus, mis on sattunud rahvusvahelise surve alla, teatas Glasgows toimunud ÜRO kliimamuutuste konverentsil COP26, et nad lõpetavad 2030. aastaks raie Amazonase vihmametsades. Brasiilia keskkonnaminister Joaquim Leite ütles BBC sõnul, et valitsus peab selle suhtes olema jõulisem. Siiski lisas ta väidetavalt, et avaldatud andmed kasvavate raiemahtude kohta «ei kajasta täpselt viimaste kuude olukorda».