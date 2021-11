Korobeinik: varamaksud on tulevikutrend

«Praegune koalitsioon maksudes muidugi midagi ei muuda. Pärast valimisi tulevad aga ohtlikud teemad nagu kinnisvara- ja automaks, millest keegi väga rääkida ei julge, taas lauale. Varamaksud on kahtlemata tulevikutrend, aga see ei lahenda üldist probleemi,» lausus Korobeinik Arenguseire Keskuse ja rahanduskomisjoni poolt reedel korraldatud konverentsil.

Arenguseire Keskus avaldas kolmapäeval raporti, milles tõi välja, et Eesti maksusüsteem peab stabiilsuse säilitamiseks järgmise 15 aasta jooksul kohanema majanduse digitaliseerumise, ühiskonnas süveneva ebavõrdsuse ja rohepöördest tulenevate nõuetega.

Korobeiniku sõnul on teatud paradigma muutus juba käes. «Meie praegune maksusüsteem on üsna vana ja põhineb sellel, et maksustad inimest. Olukorras, kus tehases on 1000 masinat ja 1 inimene, see riiki rikkamaks ei tee. Sellist lahendust, kuidas me saame firmadelt raha, meil tegelikult ei ole,» nentis ta.

Arenguseire Keskuse eksperdi Magnus Piiritsa sõnul on ühiskonna ühiste kulude katmisel laias laastus valik kolme maksubaasi vahel – tarbimise, tööjõu ja kapitali maksustamine. Värskes raportis on välja toodud stsenaariumid mitmete meetmetega, mis võiksid aidata vormida üleilmsete trendide taustal ka Eesti maksusüsteemi tulevikukindlamaks.

Isamaa fraktsiooni liikme Aivar Koka sõnul ei ole maksudega aga väga mõtet mängida. «Eesti maksusüsteemi peetakse maailmas üheks parimaks ning sellega tuleb arvestada. Mingi maksu liigutamine ühest taskust teise ei ole pragmaatiline,» ütles Kokk ning lisas, et pigem tuleks tähelepanu pöörata sellele, kas riigieelarves oleks hoopis millegi arvelt kokku hoida.

Koka sõnul on siiski oluline, et maksustamine suudaks käia ajaga kaasas. «Tihti tehakse mõni ettevõtlusvorm ainult sellepärast, et maksudest nii-öelda seaduslikul kombel kõrvale hoida. Kui ettevõtlusvormid muutuvad, peavad maksuamet, riigikogu ja valitsus sellele järgi jõudma. Maksusüsteemid peavad olema ühesugused, kui tulubaas on samasugune,» toonitas Kokk.

Varamaksustamise küsimuses tõi Kokk välja kaks tahku. Esmalt on tema sõnul Eesti maailmas eriline riik, kus väga suur osa inimestest on koduomanikud, mistõttu kodu maksustamine Koka hinnangul kindlasti mõistlik ei oleks. Automaksu puhul pidas ta aga oluliseks vaadata regionaalset pilti – paljudes piirkondades on auto omamine vältimatu ning seda maksustada oleks väga keeruline.

Küll aga toetasid nii Kokk kui Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja Riina Sikkut maksuvaba tulu miinimumpalgaga sidumist. «Maksuvabastuse sidumine miinimumpalgaga on praegu rakendatav, tehniliselt lihtne ja midagi, milles poliitilist konsesust oleks lihtne leida. See näitab, et väärtustame töötajaid,» märkis Sikkut.

«Meil on maksubaasi küsimus. Me ei saa nii, et me pooled inimesed lihtsalt maksust vabastame,» sekundeeris Reformierakonna liige Jürgen Ligi, kelle sõnul on Eestis väga hea maksusüsteem, mida ei tohiks kiiresti segi lüüa.