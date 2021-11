Soomes langes tänavu netikelmide saagiks vähemalt 35 miljonit eurot

Netikelmuste arv ja netikelmidele kaotatud summad on Soomes kiiresti kasvanud. Politseile oli oktoobri lõpu seisuga tehtud üle 2200 avalduse pettuste kohta. Finanssiala teatel on lisaks veel palju pettusi, mille arvust ja tekitatud majanduskahjust täpne info puudub.

Kampaanias rõhutatakse, et pettuste avastamise puhul on trumbiks kiirus. Juhul kui tarbija märkab, et on sattunud netikelmide ohvriks, tasub võtta kohe ühendust oma pangaga ja seejärel politseiga.