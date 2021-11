Hanschmidt: varamaksude kehtestamiseks on Eestis veel liiga vara

«Meie riik on 30 aastat vana, Rootsis seevastu on 400 aastat vara korjatud. Kui me hakkame juba oma vara maksustama sarnaselt neile, siis ma arvan, et selleks on liiga vara,» ütles Hanschmidt Arenguseire Keskuse konverentsil «Kas Eesti maksusüsteem vajab muutmist?».

Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu aseesimehe ja Tallink Grupp nõukogu liikme Hanschmidti sõnul on tore, et inimesed on hakanud iseenda pärast muretsema ja investeerima oma raha varadesse. Selle maksustamine oleks väga ohtlik.

«Kreekas või Egiptuses on palju katuseta maju, kuid inimesed elavad sees - seal on nii kõrge vara maks, et maja ei ehitata valmis,» rääkis Hanschmidt.

Tema sõnul peaks erasektori panus sotsiaalvaldkonnas kasvama. «Riigisektori osatähtsus on oluliselt kasvanud, kuid erasektori osa peaks ka kasvama, näiteks eratervisekindlustuse näol,» ütles Hanschmidt.