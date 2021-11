Pillesaar: maksustamine tuleb viia üksikisiku tasandile

«See neljakordne erinevus targa töö vs kapitalipõhiste ettevõtete maksustamisel on ebaõige ja ei saa jääda kestma,» ütles AS-i Helmese partner ja tegevjuht Pillesaar Arenguseire Keskuse konverentsil «Kas Eesti maksusüsteem vajab muutmist?». «Me oleme harjunud mõtlema, et Eesti ühiskond on solidaarne ja Euroopa on solidaarne, kuid tegelikult ei ole.»

Ainuke viis luua õiglane maksusüsteem, on tema hinnangul viia maksustamine üksikisiku tasandile. «Digitaalselt on võimalik viia maksustamine üksikisiku tasandile ja see on ainuke viis, kuidas saavutada õiglane maksustamine,» kinnitas Pillesaar.

Kapitalitulul ja töötulul on järjest raskem vahet teha. Näiteks toob ta arendaja Poolast, kes kirjutab talle koodi. Kui arendaja ütleb, et see kood oli tal juba ammu valmis kirjutatud ja ta ei töötanud seda praegu välja, siis ei ole ka Pillesaarel oma 30aastase kogemusega võimalik sellel vahet teha.