Autoostuhäda Viljandimaal: radiaator läks keema esimesel sõidul

Kasutatud autot ostes on alati riskid päris suured, sest iial ei või lõpuni teada, mis seisus auto on. Seepärast tuleb tingimustes enne kokku leppida. «Kui rebane tahab kanavargile minna, siis ta teeb omad seadused. Need lepingud on nii sätitud, et iga asja annab keerata sinna ja tänna, nagu nemad heaks arvavad,» kirjeldas Matvei oma autoostukogemust.