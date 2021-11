Isamaa ei loobu oma muudatusettepanekutest riigieelarvele

«Koalitsioonilepingus on kirjas, et viiakse läbi erakorraline pensionitõus ja vabastatakse keskmine pension tulumaksust ja seda tehakse pensionireformist vabanevate rahade arvel. Need rahad on juba vabanenud, kuid käesoleva aasta eelarve tulubaasis ei taheta neid näidata, mis on eelarve baasseadusega selgelt vastuolus,» märkis Seeder.