Iduettevõtte juht: Funderbeami häda on selles, et seal pole mahte

Põhjusel, et start-upina teeme me toodet, mida varem pole turul olnud. Kui poeriiulist rääkida, siis seal pakume kliendile võimalust soetada väga kvaliteetseid kokteile kodus tarbimiseks. Lubame, et inimene saab vähemalt sama hea kokteili, kui talle baaris käsitsi valmistatakse. Lihtsalt garneeri ära, lisa jääd ja ongi olemas. See on kontseptsioon, mis ka SPARi jaeketi kõige rohkem erutab.

Oleme oma toodetega näiteks Siigur grupi restoranides - NOAs, OKAs, Tuljakus. Usun, et kui tipprestoran müüb sinu kokteile, siis see näitab midagi. Meie põhiline fookus ongi tegelikult HoReCa sektoril: baarid, klubid, restoranid. Põhjus, miks me seal tugevalt sees oleme, seisneb selles, et lahendame universaalset probleemi. Nimelt on HoReCa sektori mure, et raha jääb teenimata, kuna efektiivsus on väga madal. Teisisõnu, ühe kokteili valmistamiseks kulub liiga kaua aega, mistõttu on ka hinnad kõrged. Meie vaadikokteili lahendus võimaldab serveerida kokteile tavapärasest aga keskmiselt viis korda kiiremini. See on fundamentaalne erinevus, mis meid teistest klassikalistest joogitootjatest eristab.