Inflatsioon sunnib intresse tõstma, Euroopa Keskpank vaatab mängu pealt

Kauplejad panustavad sellele, et Föderaalreserv, Inglise Pank, aga ka Austraalia ja Kanada keskpank hakkavad intresse praeguselt, läbi aegade madalaimalt tasemelt peagi tõstma, samas kui EKP seda ennustuste järgi vähemasti 2022. aastal ei tee. Turud on analüütikute hinnangul mõistnud, et keskpangad ei liigu enam üheskoos samas tempos, ning selle tulemuseks on euro järsk langus. Nõrk euro tähendab tarbijatele aga osa importkaupade, kütuste ja ka väljapoole Euroopat reisimise kallinemist.

Keskpangal ees rasked valikud

SEB privaatpanganduse strateegi Peeter Koppeli sõnul seisab EKP raskete valikute ees. «Olen täiesti veendunud, et ega neile praegused inflatsiooninumbrid ei meeldi,» ütles Koppel. «Aga nad on omadega kahvlis: kas ohjeldada kallimate intressimääradega inflatsiooni ja tekitada sellega potentsiaalselt majandus­surutis, kus näiteks Lõuna-Euroopa oleks omadega kohe käpuli, või lasta inflatsioonil veidi lapata ja hoida pöidlad peos, et see ei läheks liiga kõrgeks ega kestaks liiga kaua.»