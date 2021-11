Majanduse lühiuudised

Musk: kuurakett teeb esimese orbitaallennu 2022

Elon Musk teatas kolmapäeval, et Starship, mille töötas välja tema firma SpaceX ja mille NASA on välja valinud ameeriklaste Kuule viimiseks, teeb esimese orbitaallennu katse järgmise aasta algul. «Me teeme detsembris hulga teste ja loodetavasti on start jaanuaris,» ütles Musk riiklike akadeemiate kosmoseuuringute nõukogule. «Selle esimese stardiga on seotud palju riske,» möönis ta. «Tõenäoliselt on see edukas. Ma arvan, et me teeme tublisti edusamme.» USA lennuamet peaks orbitaalkatsetuseks loa andma aasta lõpus, lisas Musk. BNS