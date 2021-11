Ehkki viimastel kuudel on inflatsioon hakanud teise samba pensionifondide tootlust ära sööma, ületab 15 teise samba fondi tootlus inflatsiooni märgatavalt või isegi mitu korda.

Inflatsioonile hakkavad alla jääma mõõduka strateegia ja konservatiivse strateegia teise samba fondid. Ilmselt on konservatiivse strateegia teise samba fondiosakute omanikel, keda on pensionikeskuse andmetel veidi alla 30 000, mõttekas vahetada oma pensionifond agressiivsema fondi vastu ning pensioniealistel ja neil, kellel on pensionieani alla viie aasta, mõelda isegi teisest sambast väljumisele.