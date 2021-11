Prinditud võltssteik jõuab Euroopa restoranidesse

Rohkem kui 30 restorani Londonis, Berliinis ja Amsterdamis on hakanud pakkuma Redefine Meat prinditud tooteid, mis on valmistatud taimse «tindiga» ning näeb välja nagu steik, imiteerides selle tekstuuri. Enamik taimse valgu ettevõtteid keskenduvad praegu sellistele toodetele nagu burgerid, mida on lihtsam imiteerida.

Nõudlus alternatiivsete valkude järele on kasvanud, kuna tarbijad on teadlikumad liha söömisega seotud keskkonna- ja terviseriskidest, mis on äratanud tähelepanu nii idufirmade kui ka suurte toiduainetööstusettevõtete poolt.

Kuigi võltslihaturg on veel suhteliselt väike, soovib Redefine Meat, et nende tooted pakuksid söögikohtadele sama sensoorset kogemust, nagu see oleks esmaklassilise veiseliha söömisel.

Redefine Meat toodab praegu vähem kui 10 tonni võltsliha kuus, kuid plaanib järgmisel aastal tootmisvõimsust järsult suurendada, avades jaanuaris Amsterdamis tehase, ütles tegevjuht Eshchar Ben-Shitrit.

«Mastaapide suurendamist ei piira meie võime müüa või suhelda restoranidega, nõudlus on üsna suur,» ütles Ben-Shitrit intervjuus Bloombergile. «Peamiselt piirab seda tootmisvõimekus.»