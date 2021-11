JP Morgan: USA alustab intressimäärade tõstmist 2022 septembrist

JPMorgan ootab, et keskpank tõstab intressimäärasid 0,25 protsenti alates järgmise aasta kolmandast kvartalist ja jätkab nende tõstmist 25 baaspunkti võrra igas kvartalis «vähemalt seni, kuni reaalintressimäärad on nullilähedased», kirjutas peaökonomisti Mike Feroli juhitud meeskond.

Panga prognoos esimese Föderaalreservi intressimäärade tõstmise kohta on veidi konservatiivsem kui mõnel konkurendil, näiteks Deutsche Bankil, kes ootab esimest USA intressimäärade tõstmist juba 2022. aasta juulis. Finantsturud ootavad esimest tõstmist sarnasel ajal.

JPMorgani majandusteadlased ootavad, et USA majanduskasv on 2022. aastal keskmiselt 3,5 protsenti ehk pisut madalam võrreldes selle aasta 5,5 protsendiga ning et 2022. aasta keskpaigaks saavutatakse täistööhõive.