EL taastab majanduse taastumisel riigiabireeglid

EL-i konkurentsivolinik Margrethe Vestager ütles, et raskustes olevatele ettevõtetele riiklikke rahasüste piiravad reeglid taastuvad alates tuleva aasta 30. juunist ehk kuus kuud algselt kavandatust hiljem.

Vestageri sõnul on tehtud 670 riigiabiotsust, millega on abi jagatud kolme triljoni euro ulatuses.

Vestager kinnitas ka plaane muuta EL-i konkurentsireegleid nii, et saaks investeeringuid vabamalt suunata võitlusse kliimamuutustega ja Euroopa tehnoloogiasektori edendamisse.

Pooljuhtidest mikrokiipide puudus on viimastel kuudel Euroopa tööstusi tõsiselt kimbutanud, eriti elektriautode ja teiste kõrgtehnoloogiliste toodete puhul.

Eelkõige on Prantsusmaa kutsunud Euroopat üles töötama välja oma mikrokiibid ja avaldanud komisjonile survet, et see lõdvendaks selleks avaliku sektori investeeringuid käsitlevaid eeskirju.