Kutseliste kalurite tuleva aasta kalapüügiõigused ja tasud said paika

Järgmise aasta ranna- ja sisevete kutselise kalapüügi võimalused jäävad võrreldes 2021. aastaga samaks. See tähendab, et mõrdade ja võrkude arvud jäävad senisele tasemele, teatas keskkonnaministeerium.

Mõned rahvusvaheliselt reguleeritavad kalakvoodid, näiteks räime- ja kilukvoodid lisatakse määrusele juurde hiljem koos Peipsi püügikvootidega, kui Eesti ja Venemaa vastavad läbirääkimised on lõppenud.

Ministeeriumi teatel on selge aga juba see, et räime, kilu ja tursa traalpüügi tasumäärad jääavad tuleval aastaks samaks ning taas kehtestatakse ka lesta tasu.