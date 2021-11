Kas müüa autot ise või esinduse kaudu?

Elke Grupi kasutatud autode müügiosakonna juhi Henrik Henki sõnul on esinduste tagasiostupakkumised täna võrreldavad juba turuhindadega.

«Üldiselt arvatakse, et ise sõiduki müümisel saab rohkem raha kui esindusse müüki andmisel. Vahel võib see ka nii olla, kuid sel juhul on puudu kaks olulist tegurit – need on enda aeg ning esinduse kahepoolne garantii, mis on jällegi ostuhuvilisele väga oluline kriteerium sõiduki ostmisel,» selgitas Henk.

Ta lisas, et kui autot ise müüa, peab arvestama ka auto näitamisele kuluva ajaga. Mõnikord peab müüja käima oma autot kümme korda mõnes bensiinijaamas või kaubanduskeskuse parklas näitamas enne kui sobiva ostja leiab.

«Samuti räägitakse meedias tihti pettur-automüüjatest ning see tingib ka mõningase usaldamatuse eraisikutest müüjate vastu. Auto müümisel esindusse kehtib aga mõlemapoolne garantii – ostja saab garantii, et autol pole varjatud puuduseid ning müüa saab kindlustunde, et tema vastu hiljem avastatud vigade tõttu kahjunõuet ei esitata,» tõi Henk välja.

Paljud ostjad soovivad oma ostu finantseerida liisingu abil, mis tekitab eraisikust müüjale lisastressi hindamisakti tegemise või ka kahenädalase maksetähtaja näol. Esindusse müümine seevastu on lihtne ja turvaline: esindus aitab lõpetada olemasoleva liisingu, tasub finantseerijale jääkväärtuse ja ka müüja saab kokkulepitud summa kohe kätte. Autovahetuse puhul saab eelmisest autost tekkivat summat kasutada kohe uue auto sissemakseks ning sõita müüdava kuni uue saabumiseni.

«Praegust erakordset olukorda autoturul arvestades on ka esinduste poolt tehtud auto ostupakkumised turu hindadega võrreldes adekvaatsed," kinnitas Henk. «Nõudlus kasutatud autode vastu on suur ning inimesed on üha enam nõus soetama ka oma tavapärasest margieelistusest teistsuguseid sõidukeid.»