Kurikuulus automüüja tõmbas kliendil naha üle kõrvade

Automüüja Balticar.com tegutses veel mõnda aega tagasi nime alla Autojärelmaks24. Nime muutus pole muutunud aga äri olemust. Nii kaua, kui Tallinnas Punane tänav 6 platsil on autosid müüdud, on olnud ka kliente, kes on ühel või teisel viisil petta saanud.

Ivar, kes Tarbijaportaalile kirjutas, ostis Balticar platsilt Ford S-max mahtuniversaali. Auto osteti 12- novembril kell 17:00. «Auto ei läinud enam käima 17:30. Pidime autoga sõitma Tartusse aga jõudsime kuni Peetri Selverini ning auto läks katki. Nemad aga teatasid et tooge auto tagasi siis maksame raha tagasi. Kuna kell oli juba nii palju, et ma ei jõudnud auto tagastada sama päev. Tõime auto 13.11.21 kell 07:00 kohale. Pärast seda nad teatasid, et see on Teie enda mure ja raha tagasi ei saa,» kirjutab Ivar.

Auto tuli Peetri Selveri juurest puksiiriga minema viia ning puksiir andis kinnituse, et auto pole sõidukõlbulik.

Baltcar kinnitusel oli tegemist avariilise sõidukiga ning klient teadis seda. Samuti ei ole ettevõtte kinnitusel tegemist probleemiga, mis nende garantii alla kuuluks.

Ettevõttes pettunud kasutajaid on aastate jooksul olnud palju. Hinna poolest on nende pakkumised väga ahvatlevad, sest juba 600 euro eest saab osta auto, mis näeb väga sile välja. 4 800 euro eest saab aga endale juba Porsche. Silmas tuleb aga pidada, et see võib olla vaid illusioon Porchest, millega kuigi kaugele ei sõida. Raha aga samuti tagasi ei saa.

Ettevõte, mis täna platsil autosid müüb, on CENTERTOP OÜ. Varem tegutses sama firma nime alla AUTODEOST OÜ. Centertop on ka Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalveameti mustas nimekirjas. Nimelt on tarbijavaidluste komisjon otsustanud, et ettevõte peaks kliendile tagasi maksta 1099 eurot ostetud auto eest või siis vead parandama. Tarbija avalduses seisab, et auto on ülevaatuskõlbmatu, põhi on läbi roostetanud ja parandatud makroflexi sarnase tootega. AD Blue paak ja paagi kinnitus on katki ning selle andur vigane. Kaupleja jättis tarbija avalduse kohta omapoolsed selgitused esitamata ning on vilistanud ka otsusele.

«Seal autojärelmaks platsil on ikka eriline surnuaed kokku tassitud. Minu vana kaubik on ka sinna sattunud. See oli 7 aastat tagasi minul ja juba siis täielik vrakk,» kommenteeritakse ettevõtte pakutavad kraami auto24.ee foorumis.

«Mine vaata masin üle, aga ära usu mitte midagi mida nemad sulle väidavad. Nende ees märk on siiski sõiduk kiirelt maha müüa esimesele lollile,» kirjeldab seisu teine sama foorumi kasutaja.

On teada tõsiasi, et sellelt platsilt ei maksa autosid osta, sest nende seisukord võib olla rohkem kui küsitav. Kui aga soodsale hinnale ei suudeta mitte kuidagi vastu panna, tuleks selle platsilt välja valitud autoga eelnevalt kindlasti käia ülevaatusel.