Maksuametnik: globaalse tulumaksuga liitumine oli poliitiline otsus

Kuna tegu on väga keeruka süsteemiga, siis kaasnevad selle haldamisega täiendavad kulud ja mida vähem ettevõtteid globaalset tulumaksu maksavad, seda rahaliselt ebapraktilisem see riigile on, märkis Liivamägi PwC finantskonverentsil.

«Mis see riik maksude osas saab – raamatupidajatel ja audiitoritel on rohkem väljakutseid ja elu põnevam,» lausus ta naljatades. Tegelik mõju riigieelarvele on tema hinnangul võib-olla mõnikümmend miljonit. Küll aga toonitas ta, et Eesti võidab maksusüsteemiga liitudes eelkõige rahvusvahelistes suhetes.

Sellegi poolest tekitab globaalne tulumaksureform Liivamäe sõnul rohkem võrdsust, kuigi õiglus toob ka keerukust juure. «Mida lihtsam süsteem, seda odavam üleval pidada, mida rohkem erisusi, mida keerukam, seda kallim on ka makse koguda,» nentis ta.