Sparta ei saanud kohtust esialgset õiguskaitset ja jätkab uue operaatoriga

Sparta spordiklubi teatas täna Facebooki lehel, et tänasest võimaldab Sparta Spordiseltsi liikmetele spordisaalide kasutamist samades ruumides tegutsev Kitseküla spordiklubi.

Samas tuleb spordisaalide kasutamiseks kuni õiguslike asjaolude selgumiseni esitada Vabariigi Valitsuse 23.08.2021 korraldusega nr 305 nõutud tõend.

«Sparta Spordiseltsi hinnangul on nimetatud tõendi esitamise ja kontrollimise nõue ilmselgelt põhiseadusvastane,» seisab Facebooki teates. «Oleme vaidlustanud nimetatud nõude halduskohtus ning anname oma parima selleks, et see piirang esimesel võimalusel tühistataks.»

Eile äriregistrisse kantud Kitseküla spordiklubi juhip Priit Kajari, kes on Sparta spordiklubi juhi Mart Kajari vend. Mis saab Sparta spordiklubist ja selle operaatortegevusest Sparta spordisaalis, selgub pärast kohtuvaidluse lõppu, ütles Priit Kajari.

Siseminister Kristian Jaani ütles valitsuse pressikonverentsil, et kui ei peeta kinni kohustustest, mis on seatud ja jätkuvalt eiratakse neid, siis saab sunniga takistada ruumide kasutamist.

«Samm-sammult tuleb selle poole liikuda, peame riigina ennast kehtestama ja kui on vaja, siis sundi kasutama,» sõnas Jaani.

Kohus esialgset õiguskaitset ei andnud

Sparta esitas kohtule esialgse õiguskaitse taotluse terviseameti ettekirjutuse kehtivuse peatamiseks kuni menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumiseni, kuid halduskohus jättis taotluse rahuldamata. Kohus märkis, et esitatud tõendite pinnalt tuvastati, et klubi isegi ei püüdnud korralduse ja ettekirjutuse nõudeid täita.

«Arvestades asjaolu, et suurem osa korralduse nr 305 punktis 10 märgitud teenuste osutajatest on suutnud oma tegevuse vastavalt kohandada, annab kinnitust sellest, et kohustuse täitmine ei ole kuidagi ebamõistlikult keeruline või sedavõrd suuremahulisi investeeringuid nõudev, et sel põhjusel tuleks lugeda kohustust ebamõistlikuks,» leidis kohus.

«Asjaolu, et kaebaja põhimõtteliselt ei soovi ettekirjutust ja korraldust nr 305 täita, ei ole esialgse õiguskaitse kohaldamise aluseks,» nentis kohus.

Kohtu hinnangul puudub klubil subjektiivne õigus nõuda, et tänases epidemioloogilises olukorras võimaldataks tal piirangutevabalt tegutseda. «Inimeste elu ja tervis ning tervishoiusüsteemi toimimine on sellised hüved, mille kaitsmine õigustab kaebaja majandustegevuse- ja ettevõtlusvabaduse piiramist,» leidis kohus.

Kohus viitas määruses, et Sparta kliendid on pöördunud terviseameti poole ning viidanud õigusrikkumistele. Lisaks selgitas kohus, et klubi ei saa esialgse õiguskaitse korras esindada kolmandate isikute ehk oma klientide õigusi, kes soovivad treenida, kuid kellel tõendi esitamine ei ole võimalik. «Sellised isikud peavad pöörduma ise oma õiguste kaitseks kohtusse,» tõdes kohus.

Halduskohus jäi Tallinna ringkonnakohtu varasema seisukoha juurde, mille kohaselt uudse ja eriti ohtliku nakkushaiguse ohu tõrjumisel on põhjendatud lähtuda ettevaatuspõhimõttest, mille kohaselt tuleb uudse ja eriti ohtliku nakkushaiguse ohtu kohaste meetmetega võimalikul suurel määral vähendada.

«Seejuures ei ole määrav, et vaidlusalused meetmed peaksid tagama just 100-protsendilise nakkusohu tõrjumise iga juhtumi korral. Tänases hetkes esialgse õiguskaitse taotluse lahendamisel praeguste parimate teadmiste valguses ei saa väita, et valitud meetmed oleksid ilmselgelt ebatõhusad ja põhjendamatud ning et need ei aita üldse taotletavat eesmärki saavutada,» leidis halduskohus.

Halduskohtu määrus ei ole jõustunud ning selle saab vaidlustada Tallinna ringkonnakohtus 15 päeva jooksul.

Halduskohtu määrus puudutas vaid esialgset õiguskaitset ning asja sisuline pool, sealhulgas kaebuse menetlusse võtmine selgub edasiste menetlustoimingute käigus.

Sparta vaidlustas terviseameti ettekirjutuse

Sparta esitas halduskohtule kaebuse terviseameti 14. oktoobri ettekirjutuse ning 1. novembri korralduse tühistamiseks ja tasutud sunniraha tagastamiseks.

Samuti taotleb klubi valitsuse 23. augusti korralduse nr 305, 21. oktoobri korralduse 362 ja 28. oktoobri korralduse nr 373 osalise tühistuse tuvastamiseks või alternatiivselt nende korralduste osaliseks tühistamiseks.

Terviseamet tegi Sparta Spordiseltsile 14. oktoobril ettekirjutuse, millega kohustas koheselt täitma nakkusohu tõrjumiseks valitsuse korraldusega seotud nõudeid. Hiljem tuvastas amet, et klubi ei täitnud ettekirjutuse nõudeid ning 22. oktoobril rakendati spordiklubile 2000 eurot sunniraha, mille klubi ka tasus.

27. oktoobril saatis terviseamet Spartale teavituse, et alustab haldusmenetlust selle majandustegevuse peatamise või keelamise otsustamise osas ning 1. novembril tegi amet Sparta majandustegevuse peatamise otsuse.

Sparta juht Mart Kajari ütles kolmapäeval BNS-ile, et spordiselts läks ameti vastu kohtusse, kuna ei näe Sparta tegevuses mitte mingisugust ohtu inimeste tervisele.