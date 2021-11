Postimehe tarbijauudised aastast 1921: kellele niisugust parmu kõrwa juure pirisema tarwis, nagu seda on telefon?

Rõngu kihelkonna inimesed kurdavad samal ajal, et pidude hooaeg näikse möödas olevat. «Seltsid kaebawad leige osawõtmise üle. Tehakse proowi söömingute ja joomingutega, mis arwatakse inimesi weel ligi tõmbawat. Moodu läbewad ka maski-pidud, sest neid on kerge korraldada. Nagu näha, on seltskonnas janttde ja üleüldiselt kerge-lõbu ajajärk käes,» kirdetakse Postimehes 1921.aasta 2. novembril. «Joomine Rõngus läheb liiale. Silma paistawad selle poolest iseäranis mõned kohaliku seltsi tegewliikmed, kelle eesotsas pasunakoori mehed. Joomise kohaks tarwitatakse seltsi ruume, kuhu mehed kokku tulewad harjutuse nime all,» lahatakse lehes veel Rõngu muresid.

7 novembril oli tähelepanu alla aga kartul ja piiritus. «Hiljuti oli rahaministeeriumi, aktsiisi peawalitsuse ja kartulite ühisuste liidu esitasate mahel pikem nõupidamine piirituse hinna määramise asius tulewaks hooajaks. Aktsiisivalitsus on arvamisel, et piirituse kraadi hinnaks 5 marka. küllalt on. Oma kalkulatsioones on tema kartuli hinnaks 40 marka. Puudast,» kirjutab Postimees.

Teatavad rõõmu tuntakse toona aga selle üle, et Soomes on häda ametnike korruptsiooniprobleemidega veel suurem kui eest. «Tihti kuuleme Eesti riigi rahawargustest, hiljuti weel postiametnikust Trullist, kes miljoni kolmesaja tuhandega ära põgenes. Sarnane lugu nüüd Soomeski juhtunud. Kassa revideerimisel selgus, et lendurite osakonna kassast 369 000 soome marka puudub. Ühtlasi kadus rewideerimise ajal kabsahoidja leitnant Hakala. Hilisemad juurdlused on selgitanud, et Hakala omal ajal punaste sõjaväes teeninud ja et see teenimine leudurite ülemusel tuttaw olnud. Soomes näpatud summa on suurem kui Trulli oma,» kirjutab Postimees 1921. aasta 7. novembril