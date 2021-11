Tallink laseb Kontaveiti edu tähistamiseks hinnad veerandi võrra alla

«Oleme Tallinkis Anetile pikalt kaasa elanud, pöialt hoidnud ja tema võimetesse uskunud. Oleme Anetile tänulikud suurepärase vaatemängu eest, mida ta meile Mehhiko WTA turniiri käigus on pakkunud ja loodame, et ta leiab nüüd mõne hetke puhkuseks ja oma saavutuste tähistamiseks. Anett on suureks eeskujuks väga paljudele ja meil on suur rõõm, et oleme saanud Eesti tennise ja Aneti eduloole kaasa aidata,» sõnas Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.