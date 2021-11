Rosneft: toornafta hind võib järgmisel aastal tõusta poole võrra

«Täna ei suuda OPEC+ riigid suurendada tootmist nõudluse rahuldamiseks vajalikul määral,» ütles Vene ettevõtte kaubanduse ja logistika asepresident Otabek Karimov teisipäeval toimunud konverentsil. «Selle tulemusena on täna kogu maailmas väga tõsine energiavarude puudujääk. Loomulikult ei mõjutab see hinda.»

Toornafta on sel aastal tõusnud pea 60 protsenti üle 82 dollari barreli eest, kuna pandeemiast taastumine on suurendanud nõudlust, samal ajal kui Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon ja selle liitlased ehk OPEC+ suurendab pakkumist vaid järk-järgult.

Venemaa president Vladimir Putin ütles eelmisel kuul, et 100 dollariline nafta hind on «täiesti võimalik», mida arvavad ka Eni ja Trafigura. Bank of America arvates võib see juuniks tõusta veelgi kõrgemale ehk 120 dollarini, mida usub ka Karimov.