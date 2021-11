Kohvi hind rallib ⟩ Araabika kohvi hinnad on pea kümnendi kõrgeimad

Kõrgekvaliteediliste ubade futuurid tõusid kolmapäeval New Yorgis 4,6 protsenti 2,3475 dollarini naela eest, mis on kõrgeim hind alates 2012. aasta jaanuarist ning pea kaks korda kõrgem kui aasta tagasi. Kohvikukettides ja kodudes igapäevaselt kasutatavad oad on järjekordne lisa inflatsioonisurvele, mis vaevab ka mitmeid teisi majandussektoreid, vahendab Bloomberg.

«Kohvi tarneahela surve on enneolematul tasemel. Me ei ole kunagi varem korraga nii paljude ebasoodsate teguritega kokku puutunud,» ütles nn pehmete toorainete analüütik Judy Ganes. «See on kiiresti muutumas kriisiks.»

Brasiilia piirkondades, kus toodang juba sel aastal varasemalt kukkus põua ja külmade tõttu, on oodata, et ka 2022. aastal on saagikus madalam, ning riigil ei ole piisavalt puhvervarusid, et vahe korvata, ütles Ganes. Tema sõnul võivad hinnad varsti jõuda 2,70 kuni 2,80 dollarini naela kohta.

Kõrged veo- ja väetisekulud on suurendanud tööstusharu tarneprobleeme ning La Nina ilmastikunähtused võivad lähikuudel tuua Lõuna-Ameerikasse ebakorrapäraseid ilmastikunähtusi, mis on kergitanud muresid investorite seas.

Kohaliku araabika hinnad Brasiilias ja Colombias on ühtlasi püstitanud uusi rekordtasemeid. Mõlemas riigis on suurenenud ka mure, et põllumajandustootjad, kes sõlmisid pikemaajalisi lepinguid palju madalama hinna eest, lõpetavad lepingute täitmise.